V Bagdisu na zahodu države je v napadih talibanov na dve nadzorni točki umrlo 14 vojakov in dva civilista, so sporočile lokalne oblasti, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V provinci Kandahar na jugu Afganistana pa so skrajneži po navedbah tamkajšnjih oblasti napadli gradbeno podjetje in ugrabili 33 delavcev. Varnostne sile so skušale delavce rešiti, pri čemer je prišlo do streljanja, v katerem so bili ubiti najmanj štirje pripadniki varnostnih sil. Zakaj so talibani ugrabili delavce in kje jih zadržujejo še ni znano.

Že v nočeh na sredo in četrtek je bilo po uradnih podatkih v napadih skrajnežev v različnih provincah ubitih najmanj 87 pripadnikov varnostnih sil. Domnevno je bilo še več drugih napadov, vendar o tem niso obvestili javnosti.