V ponedeljek bo sprva pretežno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo pričele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale v noč na torek. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Osvežilo se bo. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, dopoldne se bodo še pojavljale manjše padavine. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja.