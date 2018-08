Roj Perzeidov velja za najhitrejši in najsvetlejši roj meteorjev, ki je vsako leto aktiven med 17. julijem in 24. avgustom. Njegov vrhunec je zelo širok, zato jih lahko opazujemo več noči zapored. Vrhunec z največjim številom vidnih meteorjev pa letos pričakujemo prav v noči na ponedeljek. Po tej noči bo začelo število meteorjev hitro upadati, navaja spletna stran Mladinskega astronomskega raziskovalnega tabora Smart.

Perzeidovi meteorji so majhni kosi kometa Swift-Tuttle, ki obkroži Sonce vsakih 133 let. Koščki zažarijo, ko z veliko hitrostjo potujejo skozi Zemljino ozračje, na našem planetu pa jih opazujemo že 2000 let, pišejo na spletni strani Ameriške vesoljske agencije Nasa.