Trumpova se je v bolnišnici igrala z otroki, pihala z njimi balončke, se pogovarjala s starši in zdravniškim osebjem otroškega oddelka bolnišnice Vanderbilt. Zdravniki so jo seznanili, kako otroke zdravijo odvisnosti, skupaj z materami.

»Želim se še naprej učiti in verjamem, da je treba zgodaj začeti z izobraževanjem mladih mamic in otrok o nevarnosti mamil. Verjamem, da več ko govorimo o tem, manjši bodo občutki krivde in sramu,« je dejala prva dama ZDA.

S kampanjo Bodi najboljši (Be Best) Melania Trump osvešča Američane glede družbenih medijev, mamil in splošne dobrobiti otrok. Bistvo pobude, ki jo prva dama ZDA predstavlja po vsej državi, je vzpodbujanje odraslih, da učijo otroke, kako naj postanejo dobri državljani ter prijazni in nenasilni ljudje, ki bodo skrbeli zase in ne bodo uživali mamil.