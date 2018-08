»To bo tekma Emine kariere. Do sedaj je bilo zaradi tega vloženega ogromno truda. Ema bo dala vse od sebe, da pri rosni mladosti osvoji to, kar na svetu še ni uspelo nobenemu boksarju. Osvojiti naslova svetovne prvakinje v dveh kategorijah kot najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini. Pripravljeni bomo na deset krvavih rund,« je poudaril trener Kozinove Rudolf Pavlin.

»V Zagreb bom odpotovala po tisto, kar si slovenski boks zasluži. Borila se bom do konca in verjamem, da mi bo s pomočjo enkratne ekipe, ki stoji za mano tudi uspelo. Pričakujem zmago, vendar se zavedam, da ne bo lahko. Vabim vse ljubitelje boksa in prijatelje ter znance, naj nas pridejo podpreti v Zagreb. Potrebujemo 12. igralca, kar mi bo dalo dodatno moč za uspeh kariere,« pa je pred dvobojem z močno in zelo izkušeno boksarko, ki trenutno zaseda tretje mesto na lestvici v svoji kategoriji, sporočila Kozinova. Ljubljančanka je sicer študentka finančne matematike.

Kozinova bo v primeru zmage vnovič postavila novi mejnik v svetu profesionalnega boksa, saj bo postala najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini, ki bo dosegla naslov v dveh težnostnih kategorijah. Strokovnjaki iz celega sveta, jo pozorno spremljajo, saj je Kozinova v svoji kratki, a izjemno uspešni karieri še brez poraza.

Kozinova bo v Zagreb odpotovala s prav posebnim priznanjem. Ena od najbolj priznanih boksarskih zvez WBF je Kozinovo izbrala za najboljšo boksarko julija 2018. Kozinova si je imenovanje prislužila z zmago v zadnji julijski borbi, ko je v Budimpešti ubranila naslov svetovne prvakinje WBF proti Srbkinji Evi Halasi Bajić.

Simpatična Ljubljančanka je naslov svetovne prvakinje osvojila oktobra lani, ko je premagala Kenijko Florence Muthoni, nato pa marca ubranila naslov proti nekdanji prvakinji IBF Evi Bajić v Oklahoma Cityju.