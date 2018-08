Notranja preiskava je potrdila, da je univerza to počela vsaj od leta 2006. Ugotovili so tudi, da so letošnje rezultate vsem kandidatom sprva znižali za 20 odstotkov, nato pa moškim prišteli vsaj 20 točk – z izjemo tistih, ki so izpit padli že vsaj štirikrat. Posledično so torej na študij sprejeli več moških. To naj bi počeli, da bi bilo manj zdravnic, saj materinstvo za delodajalca pomeni določene nevšečnosti, pričakovali pa so tudi, da bi se zaradi skrbi za otroke kariera žensk lahko začasno zaustavila ali končala, piše Guardian.

Sporne prakse univerze so razkrili med preiskavo vpisa sina uradnika ministrstva za izobraževanje. Prišli so do zaključka, da so mu po tem, ko je sprejemne izpite trikrat padel, prišteli 20 točk, kar mu je za las omogočilo vpis. V zameno pa je bila šola favorizirana pri dodeljevanju sredstev za raziskovanje.