Helena Hacin iz zavoda Mačja hiša je dejala, da trenutno njihovo zavetišče deluje čez svoje zmogljivosti. »Veliko prošenj za sprejem brezdomnih mačk moramo vsak dan zavrniti,« je dodala. Kot je pojasnila, so v prvih sedmih mesecih tega leta sprejeli že okoli 400 mačk, lani v istem obdobju pa manj kot 300. So pa letos odgovoren dom našli že 160 mucam, čeprav je oddaja v poletnih mesecih med majem in julijem slaba. Lani v celem letu pa so nov dom zagotovili 402 mačkama.

Večje število zapuščenih kosmatink O povečanem številu mačk poročajo tudi iz zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, kjer imajo trenutno 132 mačk. Sicer pa so letos sprejeli že 710 mačk, kar je le ena več kot v enakem obdobju lani. A so trenutne razmere sezoni primerne, je dejal vodja zavetišča Marko Oman. Omejitev sprejema mačk so letos uvedli med drugim še v zavetišču Horjul in Maribor. Sicer še vedno sprejemajo poškodovane in bolne mačke ter zagotavljajo veterinarsko oskrbo, a jih nato vrnejo v okolje, kjer so bile najdene. O večjem številu zapuščenih mačk poročajo tudi iz Obalnega zavetišča za živali. Kot so sporočili, je več predvsem mačjih mladičev.

Najditelji naj se obrnejo na pristojno zavetišče v občini Če najdemo domnevno zapuščeno mačko, se obrnimo na pristojno zavetišče občine, kjer je bila žival najdena, svetuje Hacinova. Zavetišče bo nato podalo nadaljnja navodila, pomaga lahko z nasveti ali veterinarsko oskrbo. »Res je težko trenutno, včasih najditelji ostanejo z najdeno živaljo čisto sami, ker so razmere trenutno tako težke. Število najdenih mačk trenutno presega vse običajne in obvladujoče okoliščine,« je dodala. Pri obalnem zavetišču še pozivajo najditelje, naj v primeru zapolnjenih zavetišč sami poskrbijo za živali. Najdenčkom naj ponudijo hrano, jim dajo preparate proti parazitom in, če so primerne starosti, naj jih tudi sterilizirajo oziroma kastrirajo.

Prostorsko stisko rešujejo z začasnimi skrbniki Oman sicer odsvetuje oskrbo v lastni režiji oziroma priporoča vsaj obisk pri veterinarju in obveščanje zavetišča. Pojasnil je, da v Ljubljani med drugim prostorsko stisko rešujejo s pomočjo začasnih skrbnikov, kjer mačke ostanejo toliko časa, kot je potrebno za celotno oskrbo in se nato oddajo naprej. Ob tem je opozoril, da jim trenutno primanjkuje začasnih skrbnikov. V ljubljanskem zavetišču so v začetku meseca izdali še opozorilo, naj Slovenci z dopusta v tujini v domovino ne jemljejo najdenih živali. Kot so pojasnili, postopek ni tako preprost. Prepričati se je treba namreč o lastništvu živali, za prehod meje pa je treba urediti več stvari. Najbolje je za živali poskrbeti tam, kjer so in kjer lokalne organizacije najbolje poznajo razmere, še svetujejo.