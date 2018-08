Moja mala marica

Kranjski deklič se bo šele čez leta zavedal, da je opazka na spletu o treh pijanih policistih in pridni deklici (»Na delovnem mestu vsi preveč pijani, samo jaz pridna«) morda vzela kruh trem možem v modrem. Nepremišljenost, zloraba položaja in pooblastil ter druga kazniva dejanja – vse to so samo okvirji ravnanja treh policistov, ki so z marico na nočno vožnjo peljali mladoletnico, ta pa je svoje radostne občutke, da »fura marico«, objavila tam, kjer danes v bistvu vsi živimo. Ali o sebi in drugih vsaj ustvarjamo tak vtis. Ker se ni nič zgodilo, če nismo na »fejsu« ali kakšnem drugem sredstvu za to, da osebno postane javno, last vseh. A mi vsi ne bomo ob kruh, zanesljivo pa je to predvidljiva usoda dveh izkušenih policistov in kandidata za modro uniformo. Mladoletno hvalisavko s telefonom lahko pri tem zanemarimo, čeprav je vse, kar je storila, žal predober oseben opis pripadnika nove generacije facebooka.