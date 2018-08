Primer Laubič: Zmotna presoja sodišča morilcu prihranila šest let zapora

Dober mesec po javni seji celjskega višjega sodišča, na kateri so presojali sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je Zvoneta Laubiča za umor obsodilo na 26 let zapora, so znane podrobnosti, ki so bile odločilne, da bo Laubič za zapahi preživel kar šest let manj.