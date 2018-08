Novi Ikein katalog predstavlja vrsto vznemirljivih novosti, ki ostajajo zveste švedski tradiciji, obenem pa ponujajo dizajn in funkcionalnost, ki ne obtežita ne našega proračuna ne planeta. Poln je novega pohištva ter nasvetov za organiziranje in urejanje majhnih prostorov, obenem pa ponuja oblikovalske trende, ki bodo preoblikovali videz naših domov. Oglejmo si nekaj trendov, ki jih Ikea nakazuje za prihodnje leto.

Drzne kuhinje Že nekaj časa prevladujejo kuhinje v snežno beli barvi, a Ikein katalog kaže, da se utegne barvna lestvica prevesiti v drugo smer. Kuhinje za leto 2019 so polne temnejših tonov, izrazitih poudarkov in stenskih oblog nad kuhinjskimi pulti, ki presegajo klasične ploščice v slogu podzemske železnice.

Urejena navlaka Navlake, ki se nam nabere v stanovanju, nam ni treba vedno skrivati kot sramotno skrivnost. Predmeti, ki jih zberete in zanje skrbite, si zaslužijo, da jih razstavite. Ikea nam ponuja opremo, s katero se zdi, da je razstavljanje namerno, kar pomeni veliko razliko v primerjavi z neurejenimi in nametanimi prostori.

Alternative za omare Ikea je s svojo ponudbo pohištva vedno poskrbela, da tudi nekonvencionalni prostori postanejo funkcionalni. Tako v novem katalogu poleg klasičnih omar najdemo tudi številne alternative za shranjevanje, kot so omarice različnih velikosti ali komode, ter sisteme za notranjo ureditev omar.

Bogate barve Popolnoma beli interjer se počasi poslavlja, kar dokazujejo številni posnetki prostorov, pobarvanih v živahne barve. V njih prevladujejo različni odtenki ene same barve ali pa toni iz iste barvne družine. Rezultat so živahne in za oko privlačne ureditve, ki bodo, upajmo, tudi vas navdušile za uvedbo živahnejše barvne palete v domu.

Različni stoli Če nimate kompleta enakih jedilniških stolov, ni prav nič narobe, nas pouči novi Ikein katalog. V njem so okoli miz navidezno naključno, v resnici pa namerno postavljeni stoli, ki se med seboj razlikujejo tako po slogu kot po barvi. Če torej nimate dovolj enakih stolov, da bi pripravili večerno zabavo, brez skrbi kombinirajte denimo lesene stole z zložljivimi.

Vse je večnamensko Večnamenski pohištveni kosi so že dolgo Ikein adut, katalog za leto 2019 pa jih postavlja povsem v ospredje. Kavči na primer služijo tudi kot rezervne postelje z vgrajenim shranjevalnim prostorom, za ogledalom pa se skriva omarica s kljukicami za obešanje. Pohištvo za shranjevanje se lahko pretvori v mizo, medtem ko so svetilke tudi umetniška dela. Glede na to, da je veliko izdelkov večnamenskih, ste lahko izbirčni in kupite natanko tistega, ki ustreza vašim potrebam in željam.