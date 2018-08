Ameriške sankcije so v veljavo stopile danes, prav tako pa tudi statut, ki ga EU uveljavlja za zaščito evropskih podjetij. Ta evropskim podjetjem prepoveduje uklanjanje sankcijam ZDA, razen če za to dobijo dovoljenje evropske komisije. Statut podjetjem omogoča tudi, da zahtevajo odškodnino zaradi sankcij, izničuje tudi kakršnekoli sodne postopke tujih sodišč proti tem podjetjem, ki imajo negativne učinke na njih v EU. Bruselj želi na ta način podjetjem omogočiti nadaljnje nemoteno delovanje v Iranu.

Federica Mogherini, predstavnica za zunanje zadeve v EU je skupaj z zunanjimi ministri Francije, Nemčije in Velike Britanije podala skupno izjavo. V njej so zapisali, da je jedrski sporazum »pogoj« za globalno varnost, navaja BBC.

Podpisniki izjave pričakujejo, da bo Iran z uvedbo tega statuta še naprej upošteval sporazum, ki je bil podpisan leta 2015. Iran se je strinjal z omejitvijo njegovega programa obogatitve urana v zameno, da se ukinejo določene obremenilne sankcije iz zahoda.

Uveljavljanje bo težavno

Statut, ki je bil zasnovan že leta 1996, v praksi še ni zaživel in težko je pričakovati, da se bo to zgodilo tokrat. Za uveljavitev mora sprva biti posodobljen tako, da vključuje ameriške sankcije na jedrski sporazum z Iranom, poleg tega pa gamora soglasno podpreti vseh 28 članic.

Prav tako je težko pričakovati, da se evropska podjetja ne bodo sama odpovedala iranskemu trgu in se izognile morebitni izgubi ameriškega trga, ki je za večino evropskih podjetij najpomembnejši. Številna so tudi odvisna od ameriških bank in finančnih trgov, tako da bi bilo nasprotovanje sankcijam za ta podjetja lahko pogubno.

Donald Trump je maja oznanil, da ZDA odstopajo od jedrskega sporazuma z Iranom, ki so ga sklenili leta 2015. Kot izgovor je takrat dejal, da kljub sporazumu Iran še vedno išče pot za izdelavo jedrskega orožja. Vodilni v EU so takrat napovedali, da bodo skušali rešiti jedrski sporazum in obenem evropskim podjetjem omogočili nemoteno poslovanje z Iranom.