Leta 2015 sta ameriški poslovnež in predsednik pospeševalnika Y Combinator Sam Altman ter Elon Musk v sodelovanju s še nekaterimi poslovneži zagnala neprofitno organizacijo OpenAI s ciljem razvoja prijazne umetne inteligence. Elon Musk je medtem iz organizacije izstopil, a ostaja njen donator, lani pa je njihova umetna inteligenca openai že odigrala partijo priljubljene arenske videoigre Dota 2 proti ukrajinskemu profesionalnemu igralcu Dendiju. Slednji je tedaj izgubil, razvijalci umetne inteligence pa so to razvijali naprej, da bi zmogla igrati tudi v precej bolj zapletenih tekmah 5-na-5.

Openai five, kot so poimenovali umetno inteligenco za igre 5-na-5, se je intenzivno učila s simuliranjem iger, snovalci programa pa pravijo, da je vsak dan opravila za 180 let učenja. Pred mesecem in pol je naposled uspela doseči raven, ko se je lahko pomerila proti človeku in ga premagala. Sprva so zmogljivosti openai five preverjali z amaterskimi igralci, včeraj pa je prvič premagala tudi ekipo štirih nekdanjih profesionalcev (Ben »Merlini« Wu, William »Blitz« Lee, Ioannis »Fogged« Lucasin) in komentatorja videoigre Dota 2 (Austin »Capitalist« Walsh) v seriji na dve dobljeni igri.

Nekoliko prilagojena pravila, a zanesljiva zmaga Da bi umetni inteligenci vseeno nekoliko prizanesli, so dvoboj omejili z nekaterimi pogoji. Kot prvo je bil nabor možnih junakov z več kot sto zmanjšan na vsega 18. To je pomembno, ker imajo junaki različne slabosti in predvsem veščine, slednje pa v sodelovanju z veščinami drugih junakov ustvarjajo pogoje za kompleksne kombinacije, ki lahko vplivajo na taktiko srečanj junakov in tudi strategijo celotne igre. Poleg tega so bili kurirji za dostavo predmetov junakom nesmrtni. Zmaga openai five je bila več kot zanesljiva. V prvi igri je bila umetna inteligenca nezaustavljiva, v drugi se je človeška ekipa nekoliko pobrala, a tudi tokrat ostala brez pravih možnosti za zmago. Jim je pa uspelo zmagati v tretje in si povrniti nekaj časti, čeprav igra ni več imela vpliva na končni izid dvoboja. Svoje premoči se je zavedala tudi umetna inteligenca. Tekom igre je namreč računala tudi verjetnost svoje zmage. Ta je bila praviloma v območju 90 odstotkov in višje, človeškega igralca pa je presenetila predvsem odločnost openai five, ki večinoma ni oklevala, kot bi v napetih trenutkih, ko so potrebne pomembne odločitve s hudimi posledicami, tudi najboljši človeški igralec. Povsem brez zmedenosti umetne inteligence vseeno ni šlo, a je bila ta dovolj neznatna, da ni imela vpliva na končni izid.