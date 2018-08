Varuhinja gledalcev TV Slovenija: Novinar Možina se ni distanciral od žalitev zgodovinarjev in borcev

Skrajna debata novinarja TV Slovenija Jožeta Možine in zgodovinarja Jožeta Dežmana o partizanih in domobrancih je v javnosti sprožila pričakovane odzive, ki pa so prerasli pričakovane okvire. Razrasli so se v pozive k odstavitvam, odstopom in celo v grožnje z nasiljem na obeh straneh. Varuhinja pravic gledalcev Ilinka Todorovski pa je ugotovila, da Možina intervjuja ni izpeljal v skladu s standardi RTV Slovenija.