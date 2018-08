Zgodovinar Dežman je v intervjuju na TV Slovenija (TVS) obširneje spregovoril o slovenski polpretekli zgodovini, o vlogi komunistične oblasti in njeni odgovornosti za povojne poboje, hkrati pa se je obregnil ob stališča predstavnikov Zveze združenj borcev za vrednote NOB (ZZB NOB) in nekaterih prepoznavnih zgodovinarjev o tej temi.

Intervju je sprožil obilo razburjenja v vodstvu ZZB NOB in tudi v političnih krogih. Predsednik ZZB NOB Tit Turnšek se je z javnim pismom obrnil neposredno na direktorja RTVS Igorja Kadunca in predsednika programskega sveta Cirila Baškoviča. V njem je ocenil, da objava oddaje »presega vse meje dostojnega«. Kot je navedel, je Dežman v oddaji izrekel poplavo vrednostnih sodb, številne neresnice ter žalil ugledne zgodovinarje. Oddaje Možine po njegovem mnenju potvarjajo preteklost in sejejo »razdor in sovraštvo«, zato je vodstvo RTVS pozval k razmisleku o morebitni ukinitvi teh oddaj.

Kadunc je v odgovoru Turnšku kot bistveno izpostavil vprašanje, ali so bila v oddaji kršena poklicna merila in načela novinarske etike, in napovedal, da bodo oddajo ocenili tudi s tega vidika.