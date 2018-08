Občutek, ko stopimo na sveže pomita tla, je neprecenljiv. Takrat se nam naposled zdi vredno, da smo se uro in več trudili s pomivanjem. Zadovoljno se ozremo po domu in si zaželimo, da bi bilo tako čisto vsak dan. Zaradi sodobne tehnologije so lahko tla vašega doma prav vsak dan sveže pomita, ne da bi vam bilo za to treba vzeti v roke ročni čistilec tal in krpo, drgniti tla, se neštetokrat skloniti ter se po hiši pomikati z vedrom vode. Zdaj lahko tudi pomivanje tal v celoti prepustite robotom. Preverite, katerim.

Inovativni robot iz družine pomivalcev iRobot Braava jet™ je nov inovativni robot iz družine pomivalcev za mokro, vlažno ali suho brisanje tal v kuhinji, kopalnici ali drugih manjših prostorih. Za svoje delovanje uporablja čistilne blazinice in vam pomaga izpolniti vaše potrebe in željo po čistih tleh. Sistem natančnega pršenja zrahlja umazanijo in madeže, vibracijska čistilna glava pa jih nežno zdrgne. Je povsem preprost za uporabo, torej tudi za tiste, ki se na sodobno tehnologijo slabše spoznajo.

Glavne prednosti čistilca tal Braava jet Robotski čistilec tal iRobot Braava jet je zelo koristen za vsak dom in omogoča suho, vlažno in mokro čiščenje težko dostopnih mest v kuhinjah, kopalnicah (zlahka očisti tudi tla okoli stranišča) in drugih majhnih prostorih. Z enim polnjenjem lahko Braava s suhim ali mokrim načinom očisti površino do 25 kvadratnih metrov ali mokro očisti do 20 kvadratnih metrov. Braava jet se napolni v samo dveh urah in gre po potrebi hitro nazaj na delo. Ker je ta čistilec tal izjemno tih, lahko med tem umirjeno pijete kavo, berete knjigo in zadremate. Ker je robot, vsakič tla očisti enako temeljito, tudi pod pohištvom, ob pohištvu, ob stenah in priključkih.

Suho, vlažno in mokro čiščenje Braava jet omogoča tri načine čiščenja: suho, vlažno in mokro. Pri suhem načinu odstrani prah, dlake živali, drobtinice, lase z vseh vrst talnih površin; ne more pa opraviti čiščenja trdovratnih madežev, ki se prilepijo na tla. Nesnaga se zbira na krpi iz mikrovlaken, ki jo po koncu samo stresete ali operete. V mokrem načinu čiščenja Braava s pomočjo posebnih gibov (gor, dol, levo, desno) in vlažne krpe zbira umazanijo in polira tla. Vlažno čiščenje je podobno mokremu, le da robot pri čiščenju prši manjšo količino vode. Ta način je na primer primeren pri bolj gladkih ploščicah, na katerih je lahko vode hitro preveč.

Čistilec tal iRobot Braava 390t Čistilec tal Braava 390t vas bo ravno tako odrešil neljubega pomivanja tal. Ta zelo tihi robot z učinkovito krpo iz mikrovlaken pobriše vse vrste trdih tal, uporabljate lahko tudi posebne krpe iz mikrovlaken. Bela krpa zbira prah, lase, živalske dlake in se uporablja za suho čiščenje. Modra krpa pa je zasnovana za mokro čiščenje. Krpe preprosto vstavite v čistilno glavo, ki je z magnetom pritrjena na robota, in jih po koncu čiščenja enostavno snamete in operete v pralnem stroju. Zaradi kvadrataste oblike in nizke višine pomiva tudi ob steni in pod pohištvom. Ima svoj lasten rezervoar za vodo za čiščenje in navigacijo NorthStar, s pomočjo katere se učinkovito giblje po prostoru.