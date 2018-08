Kip angela, ki je narejen iz bakrene pločevine, že od leta 1769 bdi na Piranom, obnovo pa je spodbudila februarska burja, ki je del krila odnesla na Tartinijev trg. Območje okoli stolnice in zvonika so že zjutraj zavarovali piranski gasilci in pripadniki civilne zaščite, okoli 7.30 je na ploščad pred cerkvijo prispel helikopter Slovenske vojske, okoli uro kasneje pa se je začela akcija, ki je od vzleta helikopterja do spusta angela na dvorišče župnišča trajala okoli 15 minut.

Ob lepem vremenu in odsotnosti vetra je akcija minila brez zapletov. »Občutki so čisto angelski,« je po »prizemljitvi« angela povedal piranski župnik Zorko Bajc, ki je zadnjih 18 let, odkar je prišel za župnika v Piran, kip lahko samo od daleč gledal, zdaj pa se ga je lahko tudi dotaknil.

Prihodnje leto bo angel star 250 let, kar pomeni, »da je bil postavljen eno leto, preden je James Cook odkril Avstralijo. To je častitljiva starost,« je poudaril župnik. Ko so se lotili projekta, niso niti natančno vedeli, kako je kip pritrjen na vrh zvonika. »Zadnjič je bil pred 110 leti na tleh. Kakšnih posebnih zapisov ni bilo, takrat so imeli oder in zdaj smo bili malo v strahu, kako ga bomo lahko odstranili,« je priznal Bajc.