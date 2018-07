TV Slovenija je v soboto poročala, da so školjkarji iz Umaga školjčišče sredi Piranskega zaliva v vodah, ki v skladu z arbitražno odločbo pripadajo Sloveniji, od aprila lani povečali kar za desetkrat in ga še naprej povečujejo. Med nabiranjem školjk v slovenskem morju jih dosledno varuje hrvaški policijski čoln, slovenski policisti pa dogajanje le opazujejo, so poročali.

Kot so danes za STA sporočili z inšpektorata za okolje, je inšpektor ob ogledu junija ugotovil, da so postavljene zunanje gojitvene linije dveh polj, na obeh je skupno 90 nosilnih boj, ki so med seboj povezane z nosilno vrvjo.

V majskem uradnem listu Istrske županije je medtem zapisano, da so 20-letno koncesijo za 10.000 kvadratnih metrov veliko školjčišče v Piranskem zalivu podelili umaški družbi Sargus.

Arbitražno sodišče je v 29. junija lani objavljeni razsodbi veliko večino Piranskega zaliva prisodilo Sloveniji. Slovenija je s 30. decembrom lani začela razsodbo, čeprav je Hrvaška še vedno ne priznava, izvajati tudi v praksi, zlasti na morju, kjer je meja določena s koordinatami.