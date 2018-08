Zakaj Levica nima možnosti, da v vladi uveljavi drugačno politiko? Kdor pogleda zakon o vladi (ZVRS), mu bo takoj jasno. Po 16. členu zakona vlada sprejema odločitve z večino glasov. Je varovalka za Levico koalicijska pogodba? Dajte, no, to ni zakon. Lahko se spomnimo, kakšne ovire sta Cerarjevi stranki povzročali obe koalicijski partnerici, Židanova in Erjavčeva, kljub koalicijski pogodbi.

Primer: Poslanka SMC je pripravila zakon o sanaciji Celjske kotline, da bi po dolgih letih trpljenja in povišanem številu obolelih za težkimi boleznimi vendarle začeli kotlino s približno 50.000 prebivalci čistiti strupov, a ga zaradi SD in DeSUS ni spravila skozi. Še več, ministrica za okolje in prostor iz kvote DeSUS mu je ostro nasprotovala.

Levico so hoteli zvabiti v brlog, tam pa bi jo požrli. Pomislite, s kakšnim prikrivanjem, mimikrijo, so Levico napadli zaradi njene previdne drže. Da odklanja odgovornost. Ali je že kakšna stranka ali vlada odgovarjala za svoje zablode? Ali so poslanci državnega zbora, ki sestavljajo stranke, že kdaj odgovarjali za sprejemanje slabih zakonov, ki so jih predlagale vlade? Tistega, na primer, o izjemno širokogrudni in v večjem obsegu neupravičeni denacionalizaciji, kamor ponikujejo milijarde. Ali tistega o menedžerskih odkupih, ki je uničil vrsto dobrih podjetij, ki smo jih prenesli v samostojno Slovenijo iz strašnega socializma, da smo z njihovo pomočjo sploh gospodarsko preživeli šok samostojnosti. Glavni problem je, kaj bo vlada delala. In poslanci sprejemali. Bodo delali škodo?

Bratuškova napada Levico, da ji ni do blagostanja državljanov. Ravno nasprotno, Bratuškova s prodajami NLB in 15 podjetij zmanjšuje možnosti državljanov za blagostanje.

Vladajoče stranke nam vrsto let hočejo vsiliti novo, čudežno ekonomijo, ki je čudežna za tujce. Ne moreš se znebiti občutka, da nekateri v vladah delajo za tujce zaradi osebnih interesov, da bi dobili zelo dobro plačane evropske službe in pozicije. Tujci nagradijo janičarstvo. Prav tako Nato. Slovenija, kupi orožje za stotine milijonov evrov, ker ga nujno potrebuješ! Ne potrebuješ pa znanosti in tehnologije, kaj ti vendar bosta! No, vrzi jim nekaj drobiža, da ga poližejo.

Primer visoke vladne ekonomije: V mariborsko banko NKBM vložiš 800 milijonov evrov in jo prodaš za 250 milijonov evrov. In ekonomska fakulteta, ki naj bi poučevala ekonomsko znanost, molči. Prodaš Helios pod ceno, pa ti jo tujec naprej proda za trikratno ceno. Koga je osmešil? Vlado RS. Kakšni ekonomisti nam vladajo? Prodaš Fotono, Mercator, Elan, pivovarno, hotele, terme… in spet se smejiš vsej Sloveniji. Saj je pri nas samomorilnost menda dobro razvita, naj se to odraža še v vladah. Zaradi enega zidarja uničiš SCT. Naj gre k vragu še zlata kura Cinkarna Celje. Peterček strank bi jo jutri prodal, če bi že sestavljal vlado. Tako kot NLB. Kolonija Slovenija ne sme imeti svoje banke. Samo kakšna Nemčija in Francija imata lahko državne banke. In tako naprej v tem samomorilnem slogu. Bo kdo vendarle spregledal in ukinil DUTB in SDH? In kupe svetovalcev, ki za malenkost računajo na stotisoče evrov, ključni za razvoj in blagostanje, znanost in tehnologija, ki prinašata dodano vrednost, pa naj se grebeta za vsakega tisočaka.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana