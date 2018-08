Triinpetdesetletni Bolgar Iliyan Ivanov Mitov je bil na ljubljanskem sodišču obsojen na štiri leta zapora zaradi trgovine z ljudmi z namenom prostitucije – za tarči si je vzel revni rojakinji Danielo in Aneliyo. Gre že za drugo sojenje v tej zadevi: na prvem so ga prav tako obsodili, a je bil del, ki se nanaša na Danielo, razveljavljen.

Tako na prvem kot na drugem sojenju so bili očitki isti, Danielo naj bi si trgovci z ljudmi podajali iz rok v roke in služili na račun zlorabe njenega telesa. Tožilec Jože Levašič je trdil, da naj bi Mitov dobrih 20 let staro dekle brez zaposlitve in sredstev za normalno preživetje leta 2010 z namenom prostitucije nanovačil v domači Bolgariji. Dvakrat naj bi jo pripeljal v našo državo in jo, ni natančno znano, kdaj in za koliko, prodal že večkrat obsojenemu mariborskemu zvodniku Vojku Potočniku. Ta naj bi njene storitve oglaševal, določal pogoje in način izvajanja najstarejše obrti, jo izročal strankam in si polnil žepe s pretežnim delom njenega zaslužka (cena za pol ure spolnih storitev naj bi bila najmanj 50 evrov). Toda tudi Ivanov naj bi bil še vedno njen »šef«. Nadziral naj bi jo, razlagal, kako naj dela, prevažal in skrbel za nastanitve na območju Novega mesta, Nove Gorice, Murske Sobote, Maribora in Slovenske Bistrice. In tudi on naj bi ji jemal denar in skrbel, da sta s Potočnikom dobila svoj delež. Ostala ji je manj kot tretjina zaslužka, bila je brez socialnega in zdravstvenega varstva, brez dostojanstva pri delu ter poštenih in pravičnih delovnih pogojev, je zapisano v obtožnici.

Da je to res, sta Puškarjeva na sodišču priznala že leta 2012, torej še preden so Mitovu sploh začeli soditi. Potrdila sta, da sta jo štiri mesece zadrževala po stanovanjih, kjer se je zanju prostituirala. Tožilstvo je takrat trdilo, da sta na njen račun zaslužila najmanj 45.000 evrov, sodišče pa razsodilo, da je šlo za najmanj 22.500 evrov. S tem sta si lahko marsikaj privoščila – najela stanovanje, kupila avto in si plačevala potovanja v Bosno, od koder sta pripeljala še eno dekle. Z njo sta imela enake načrte kot z Bolgarko, a so jima jih prekrižali policisti. Na podlagi priznanja je on dobil tri leta in osem mesecev zapora, ona pa leto in deset mesecev.

A zgodba tu še ni končana. Mitov naj bi junija 2011 Danielo, menda nosečo, spet prodal, tokrat zakoncema Ejubu in Suzani Puškar. V obtožbi piše, da sta jo dobila v zameno za 540 evrov vreden osebni avto, rabljeno kio clarus. Nastanila sta jo v Novem mestu in jo dvakrat tedensko vozila službovat v Ljubljano. Imela je od pet do dvanajst spolnih odnosov na dan. Bila naj bi strogo nadzorovana, in če se ni držala navodil, še dodatno denarno kaznovana. Če ni ubogala, je bila lahko kazen tudi fizična.

Daniela pričala v njegov prid

Po aretaciji zakoncev je Mitov izginil iz naše države in kar nekaj časa je trajalo, da so ga posadili na zatožno klop ljubljanskega sodišča. Medtem se je namreč znašel v zaporu v Srbiji zaradi tihotapljenja prebežnikov. Decembra predlani je zaradi trgovanja z Danielo dobil tri leta zapora, z Aneliyo, ki se ji je godilo podobno, pa dve leti in pol. Enotno kazen so določili na pet let. Višji sodniki so sodbo glede Aneliye potrdili, le kazen so znižali na dve leti in dva meseca. Glede Daniele pa so jo razveljavili in odredili novo sojenje. Mitov je v zagovoru očitke zanikal. Ni jemal nobenega denarja od prodaje Danielinega telesa, le občasno so si delili potne stroške, je razložil. Podobno je pričala tudi Daniela. Potrdila je, da je bila prepeljana v Slovenijo, da sta ji z Aneliyo razložila nekaj o prostituciji, da so se skupaj vozili po državi in da je prek Mitova prišla v stik s Potočnikom in Puškarjevima. A prišla je prostovoljno, tudi vse, kar je počela, je bilo prostovoljno, zasluženi denar pa je zadržala bolj ali manj v celoti, je pričala.

Toda drugi dokazi, ki so jih zbrali v sodnem spisu, predvsem pa pričanje Aneliye, so to ovrgli. Zato je sodni senat pod vodstvom Mojce Kocjančič Mitova obsodil na dve leti za zapahi, nato pa mu s kaznivim dejanjem na škodo Aneliye izrekel še enotno kazen štirih let zapora. Pri odmeri kazni je upošteval obtoženčevo slabše zdravstveno stanje in časovno oddaljenost.