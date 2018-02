Dvainpetdesetletni Bolgar Iliyan Ivanov Mitov je bil na ljubljanskem sodišču pred dobrim letom obsojen na pet let zapora zaradi trgovine z ljudmi. Zdaj je znova stopil pred okrožno sodnico Mojco Kocjančič, saj so višji sodniki del sodbe razveljavili. Odločili so, da je treba ponovno vzeti pod lupo del obtožbe, ki se nanaša na prodajo revne Bolgarke, katero so si, tako vsaj kaže, trgovci z ljudmi podajali iz rok v roke. In pri tem dobro služili na račun prodaje njenega telesa. Toda sojenje se ni začelo, kajti Mitov se je tik pred zdajci spomnil, naj mu tokrat raje sodi petčlanski senat in ne le Kocjančičeva.

Prodal jo je za staro kio

Dobrih 20 let staro Danielo, dekle brez zaposlitve in sredstev za normalno preživetje, naj bi Mitov leta 2010 z namenom izkoriščanja prostitucije nanovačil v Bolgariji. Dvakrat naj bi jo pripeljal v našo državo in jo, ni natančno znano, kdaj in za koliko, prodal že večkrat obsojenemu mariborskemu zvodniku Vojku Potočniku. Ta naj bi nato njene storitve oglaševal, določal pogoje in način izvajanja najstarejše obrti, jo izročal strankam in si polnil žepe s pretežnim delom njenega zaslužka (pol ure njenih storitev je stalo najmanj 50 evrov). Toda tudi Ivanov naj bi bil še vedno njen »šef«; nadziral jo je, razlagal, kako naj dela, prevažal in skrbel za nastanitve na območju Novega mesta, Nove Gorice, Murske Sobote, Maribora in Slovenske Bistrice. Tudi on naj bi ji jemal denar in skrbel, da sta s Potočnikom dobila svoj delež. Ostala ji je manj kot tretjina »plače«, bila je brez socialnega in zdravstvenega varstva, brez dostojanstva pri delu ter poštenih in pravičnih delovnih pogojev, trdi tožilec Jože Levašič.

Potem pa naj bi jo junija 2011 za namen izkoriščanja prostitucije prodal še zakoncema Ejubu in Suzani Puškar. V obtožbi piše, da sta jo dobila v zameno za 540 evrov vredno rabljeno kio clarus. Nastanila sta jo v Novem mestu in jo še dvakrat tedensko vozila »službovat« v Ljubljano. Imela je od pet do dvanajst spolnih odnosov na dan. Bila je strogo nadzorovana, in če se ni držala navodil, je bila še dodatno denarno kaznovana. Toda kazen je znala biti tudi fizična.