Hanzova na Malo Mojstrovko S prelaza Vršič pojdimo po Hanzovi na Malo Mojstrovko. To je zelo zahtevna zavarovana pot, ki jo je leta 1928 mojstrsko nadelal in v 18 dneh s pomočjo Antona Kravanje, Kopiščarjevega iz Trente, zgradil gorski vodnik, reševalec in še kaj Ivan Vertelj - Hanza. Primerna je tudi za uvajanje začetnikov, ki jih bo morda treba varovati z vrvjo. Od izbranih treh je tehnično najlažja. Sestopimo lahko kar po njej, da jo poskusimo še navzdol grede, ali po južni strani skozi Vratca in po potki čez melišče na Vršič.

Via Italiana Izhodišče za zelo zahtevno zavarovano pot Via Italiana je parkirišče pri zgornjem Mangartskem jezeru. Od tu mimo bivaka Nogara pridemo do vznožja stene. Ko dosežemo Mangartsko sedlo, se lahko odločimo še za vzpon na Mangart po zavarovani Slovenski in sestop na sedlo po običajni Italijanski poti. S sedla lahko sestopimo po široki grapi Plazje ali kar po poti Via Italiana. Med sestopom po njej sem celo bolj užival kot med vzponom. Šele ko greš po njej dol, spoznaš, kako enkratno je speljana po naravnih prehodih. Naporna, a lepa tura terja dobro kondicijo in izkušenost.