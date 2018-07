Koča na Loki pod Raduho Že ko jo zagledaš, ujeto med okoliške vrhove, veš, da ti bo ponudila varno in prijetno zavetje. Ko te pričaka nasmejana oskrbnica na vhodu, si o tem prepričan. Smehu in dobri volji botrujejo tudi odlični borovničevi štruklji, ki ti pustijo dober okus v ustih vse do doline. Pot nadaljuješ na Raduho, saj si nabit z energijo in dobrimi občutki.

Planinski dom na Kumu Orleki imajo prav, na Kumu je vedno veselo. Oskrbnik in celotna ekipa te pričakajo s širokim nasmehom na obrazu, najdeš svoj prostor v prepolni sobi in že steče pogovor z okoliškimi planinci. Pogled v dolino na revirje je veličasten in v dobri družbi čas hitro mineva. Odličen standup nastop je nagrajen z odlično hrano. Da ne pozabim: imajo najboljši domači planinski čaj.