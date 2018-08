Arhitekturni biro Triiije, ki ga je ustanovil Andrej Mercina leta 2005, temelji in deluje na tradiciji iz leta 1952. Kako je to mogoče in zakaj je tako? Njegov ded je bil priznani arhitekt Ilija Arnautović, ki je z arhitekturno prakso začel leta 1952 in postal ena osrednjih osebnosti povojne postmodernistične dobe. Njegova hči Branka Arnautović je leta 1985 prevzela prakso, nadgradila področje oblikovanja interjerja ter popeljala družinsko tradicijo skozi politično in gospodarsko transformacijo v samostojno državo.

Na podlagi bogate zgodovine delo arhitekturnega biroja Triiije pomeni sintezo tradicionalnih vrednot in sodobnega duha, Branka Arnautović deluje kot strateška svetovalka, Andrej Mercina je gonilna sila biroja. Biro Triiije arhitekturo in oblikovanje obravnava kot kreativno silo odgovornega in dobro uravnoteženega ustvarjalnega odnosa, ne glede na obseg, program ali finančno ozadje. Kljub mednarodnim projektom ostaja zavezan načelu, da so osnova vsakega uspešnega projekta intenzivni medčloveški odnosi.

Projekti po vsem svetu Andrej Mercina je po diplomi na ljubljanski fakulteti za arhitekturo delovne izkušnje nabiral v birojih Aubock & Karasz na Dunaju, Intrados in Bevk Perović arhitekti v Ljubljani ter v AvciArchitects v Londonu. Biro Triiije je kmalu po ustanovitvi že potreboval izpostavi v Münchnu, Dubaju in Punah, saj so dobili več projektov zunaj Slovenije. Njihovi projekti se v merilu raztezajo od krajinskega oblikovanja prek arhitekture do interjerja in znamčenja (brandinga) ter geografsko od Slovenije in Evrope čez Bližnji vzhod do Indije. Andrej Mercina pravi: »Imam prav divjo željo po oblikovanju velikih dimenzij in drobnarij, kopanju po čudovitih vsakdanjostih ljudi in vznemirljivo abstraktnem oblikovanju prihodnosti. Vsak človek, vsaka ideja in vsaka realizacija imajo svojega zaščitnika in svoj čas. Kot oblikovalci imamo izjemen privilegij uživati vse odtenke te različnosti naenkrat, dan za dnem.« Za knjigo in razstavo o svojem dedu Iliji Arnautoviću je prejel Plečnikovo nagrado (2007), leta 2010 je odprl Arhitekturno svetovalnico, je tudi gostujoči predavatelj (projekt Centres / British Council Slovenija, PKP Pogumni. Kreativni. Podjetni / Šola za lajf) in eden najbolj branih avtorjev kolumn in člankov s področja arhitekture v slovenskih medijih. Biro je za svoje delo prejel več nagrad in priznanj, njihovi najpomembnejši projekti so interjerji trgovin Karla Lagerfelda (Pariz, Dubaj, München, Sankt Peterburg), 2014–2017, Vila Bhise (Pune, Indija) 2016, interjer inovativnih pisarniških prostorov PMI Headquarters (Ljubljana 2014), kavarna Lolita (Ljubljana) 2012…