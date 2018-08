Med turističnimi znamenitosti v Posočju sta že več let najbolj obiskani Cerkev v Javorci in Tolminska korita. Javorca, ki je letos prejela znak evropske dediščine, beleži 23 odstotkov turistov več kot v enakem obdobju lani, še večji porast so zabeležili v Tolminskih koritih, kjer je bilo v maju 66 odstotkov več obiskovalcev. Vse več turistov si ogleda tudi druge, manj znane turistične znamenitosti. »Gre za manjše kraje po celotni dolini, od Baške grape in Šentviške planote do okolice Kobarida in Bovca,« je pojasnil David Štulc Zornik iz Turistično informacijskega centra Tolmin.

V turistično informacijskih centrih v Tolminu, Bovcu, Kobaridu in Podbrdu obiskovalcem nudijo letake z zemljevidi in splošne informacije o ponudbi v teh krajih, turisti pa po besedah Štulc Zornika največkrat sprašujejo o možnostih nastanitve, prometnih povezavah in kaj si lahko v Posočju ogledajo.

Poletna turistična sezona je na vrhuncu svojih zmožnosti, a je še možnost za napredek. »Glavni izziv je raztezanje sezone, saj sta julij in avgust že prenatrpana. Trudimo se, da bi v Posočje privabili turiste tudi spomladi in jeseni. Takrat so temperature ugodne predvsem za pohodništvo, zaradi višjega vodostaja pa je spust po Soči še bolj adrenalinski,« je dejal Štulc Zornik.