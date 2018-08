Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je bil razlog za današnjo nesrečo na morju najverjetneje val, zaradi katerega se je čoln prevrnil. Padec v morje je bil v tem primeru usoden za 76-letnega domačina z območja Benetk, še tri osebe, ki so bile z njim na čolnu, pa so lažje poškodovane. Nesreča se je zgodila v zelo prometnem delu beneške lagune, kjer je tudi center naravne oaze WWF.

Silovit pa je bil trk med gliserjem in ribiško barčico, ki se je v bližini beneškega Lida zgodil okoli polnoči. Umrla sta dva lokalna ribiča, stara 69 let. Gliser, na katerem so bili štirje mladi Benečani, je pri visoki hitrosti zapeljal v ribiško barčico. Vsi štirje mladi so bili v trku le lažje poškodovani, še navaja Ansa.