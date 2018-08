Poročilo tudi kaže, da se je Pjongjang letos zatekel k obsežnemu povečanju nezakonitega prenosa naftnih proizvodov na morju z ladje na ladjo, kot tudi premoga, in da skuša v tujini prodati orožje, poroča britanski BBC.

Preko tujih posrednikov naj bi skušal prodati lahko orožje in drugo vojaško opremo Libiji, Jemnu in Sudanu. Strokovnjaki ocenjujejo, da so zaradi omenjenega finančne sankcije proti Pjongjangu neučinkovite.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je sicer ravno v petek izrazil optimizem, da bo denuklearizacijo Korejskega polotoka mogoče doseči in da je pomembno ohranjati pritisk na Pjongjang.

Severna Koreja ugotovitev poročila še ni komentirala.

Minuli teden je ameriški časnik Washington Post, ki je navedel neimenovane ameriške obveščevalne vire, poročal, da Severna Koreja nadaljuje gradnjo medcelinskih raket, ki lahko dosežejo celo vzhodno obalo ZDA, in plemenitenjem urana, medtem ko razstavlja testni objekt, ki je odslužil svojemu namenu.

Predsednik ZDA Donald Trump je po vrnitvi z vrhunskega srečanja s predsednikom Severne Koreje Kim Jong-unom zatrdil, da jedrska nevarnost Pjongjanga več ne obstaja. To izjavo je utemeljil na medli obljubi papirja, ki sta ga s Kimom podpisala in v katerem Severna Koreja izraža zavezo denuklearizaciji Korejskega polotoka.