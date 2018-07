Triglav – Aluminij za začetek. Glede na napovedi te rubrike je bila točka Triglava pri Muri celo večje presenečenje prvega kola od treh točk Gorice proti Olimpiji. Na drugi strani je v tekmi s Celjem ekipa Aluminija pustila vtis, da je vsaj tako konkurenčna kot lani, če ne še kanček ambicioznejša. Lepo, da je Mensah ostal v Sloveniji. V primeru Celja se zdi, da je obratno. Da je v primerjavi s koncem lanske sezone na začetku letošnje kanček manj ubran. Tudi manj odločen. V osnovi torej vsaj dvojni znak na Aluminij, ki je vreden še vedno spodobnih 1,48, pri čemer je na 2,55 ovrednotena zmaga Aluminija verjetnejša od 3,30 vrednega remija. Izmed velikih kvot budi pozornost kvota 21 na točen rezultat 1-3 v korist Aluminija. Glede tekme Maribor – Mura nemara ni dilem. 1,45 na klasično enico Maribora bo na listek bržkone uvrstil marsikdo. Lahko Mura da gol oziroma če lahko zadeneta oba? 1,83 se ponuja za to opcijo in 1,77 da ne. Lahko. Bolj verodostojen se pri Muri zdi napad od obrambe, ob formi Maribora je pa itak pričakovati večje število golov. Tako več od 2,5 kot več od 3,5, za kar se ponuja kvota 2,40. Bi pa točno toliko navrgel tudi remi ob polčasu, ki ni tako nemogoč, čeravno obstaja tudi rezervna opcija, in sicer da v prvih 30 minutah ne bo gola, za kar je na voljo kvota 1,75. Mura gre v Maribor z najvišjo mero previdnosti. Za tiste, ki naletijo na opcijo za igranje na strelce golov, bi pa rekel: Mlakar.

Domžale – Rudar je verjetno najvznemirljivejša tekma kroga. Domačinom je sezona rezultatsko stekla dobro in gostom niti ne, vendar se zdi to primerna tekma, da Rudar nekaj ušpiči. Recimo, da prvi zadane, kar bi bilo vredno 2,90. Možna se zdi tudi ničla ob polčasu, vredna 2,40, čeravno se ne sklada z idejo, da bodo Velenjčani zadeli prvi. Njihov gol se zdi bolj verjeten v prvem polčasu, to pa prej kot na remi ob polčasu, avtomatično namiguje celo na vodstvo Velenja ob polčasu, ki je vredno 4,95. Ah?! Ko zasijejo oči. In logično potem pogledaš še polčas 0, konec 2, ter ugledaš kvoto 25. No, prizemljimo se. Na liho ali sodo število je razpisanih 1,80. Sam sem za liho. In še Krško – Olimpija. Krško proti Domžalam obrambno ni bilo obupno, napadalno slabše. 1,69 je na to, da obe ekipi ne bosta zadeli. Več golov? Ni nujno. 0:2 se zdi dokaj možen izid.