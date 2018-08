Njen zadnji film, Home Stories, ki ga je posnela s pomočjo producenta Stephana Siohana, Francoza, ki že več let živi v Kijevu, so podprli tudi v tujini, na Nizozemskem, Češkem, Poljskem in celo v Veliki Britaniji, kjer ga je pod svoje okrilje vzel časnik The Guardian. V njem se je Kovalenkova ukrajinskega vsakdanjika lotila z drugega zornega kota: skozi zgodbo nogometašice iz delavskega razreda, ki lovi ravnotežje med skrbjo za disfunkcionalno družino, treningi in razmerjem s svojo partnerico. O ukrajinskem ženskem nogometu, pravicah oseb LGBT in ukrajinskem fi