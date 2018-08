Naomi sirena in Figo s Čeferinom

Sedaj smo že vajeni, da Hrvati vsako leto štejejo zvezdnike, ki križarijo ob njihovi obali. Zdi se, da jih je letos malce manj ali pa se le bolje skrivajo pred javnostjo. Nekaj so jih kljub temu našli. Nekje okoli Dubrovnika križari Naomi Campbell. Počitnikuje skupaj s francosko igralko Faride Khelfe in francoskim notranjim oblikovalcem Vincentom Darrejem, za 90.000 evrov na teden pa so najeli jahto Atlantic Goose, ki ima med vso strašno opremo tudi popolnoma nove napihljive krofe. Naomi Campbell na Jadranu sicer ni poležavala na krofih, se je pa vozila s kanujem. Njen sopotnik Darrer jo je na twitterju opisal kot »vodjo poti in pravo morsko sireno«.