»Že več let je glavni razlog za utopitev isti. Ljudje gredo plavat po zaužitju alkohola,« je dejala tiskovna predstavnica poljske policije Marzena Orzynska.

Dva brata, stara 39 in 40, sta bila v četrtek ob jezeru v bližini Varšave na pikniku, ki ga je pospremila tudi večja količina alkohola. Kasneje sta se odločila, da se bosta skopala in kljub hitremu posredovanju reševalcev, ki so bili na drugi strani jezera, je starejši brat umrl.

Policija je še sporočila, da je večina utopljencev moških, starejših od 50 let, sledijo moški stari med 31 in 50 let. Med žrtvami je manj kot 15 odstotkov žensk.

Najpogosteje se plavalci utopijo na nenadzorovanih krajih ob jezerih in rekah.

Lani je na Poljskem utonilo 449 ljudi.