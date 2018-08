Letalo se je dvignilo z vzletne steze, kmalu zatem z majhne višine padlo na bližnji travnik in ostalo bolj ali manj nepoškodovano, dokler ni izbruhnil požar.

Na letalu na poti iz Duranga proti prestolnici Ciudad de Mexico je bilo 99 potnikov in štirje člani posadke. Potniki so se z letala večinoma rešili sami.

Guverner države Durango Jose Aispuro je uvodoma tvitnil, da je potrjeno, da ni nobene žrtve, kasneje pa je dodal, da še vedno preverjajo pogorišče trupa letala, da se povsem prepričajo. Po njegovih besedah so v bolnišnice prepeljali 49 ljudi. Poškodovanih je bilo sicer precej več, a večina je utrpela le majhne poškodbe. Huje ranjena sta pilot in neka deklica. Pilot je utrpel poškodbe hrbtenice, deklica pa ima opekline na 25 odstotkih telesa. Eden od vzrokov nesreče je najverjetneje slabo vreme, saj je letalo vzletalo v neurju s točo.

Uvodne izpovedi prič so zmedene in še ni jasno ali je letalo v bistvu le zdrsnilo s steze ali se malce dvignilo in padlo na trebuh poševno tako, da je tla najprej zadel nos letala. Glede na to, da naj bi najtežje poškodbe utrpel pilot, je slednja razlaga bolj verjetna.

Brazilski proizvajalec letal Embraer je že napovedal, da bo na prizorišče poslal svoje strokovnjake, ki bodo ugotavljali vzroke in potek nesreče. Letališče so po nesreči zaprli.