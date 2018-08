Obsojeni na fleksibilizacijo

Krize naj bi bilo konec, a odnosi med podjetji in delavci niso enaki kot pred desetimi leti. Brezposelnih je še vedno toliko, kot jih je bilo leta 2008, med tistimi, ki imajo delo, pa je manj zaposlenih za nedoločen čas in za poln delovnik. Precej več je samostojnih podjetnikov, delavcev s krajšim delovnikom in agencijskih delavcev. Delodajalci pravijo, da je fleksiblizacija delovne sile posledica konkurenčnega boja med podjetji, novih tehnologij, sprememb v delovnem in življenjskem okolju ter želja delavcev samih. Ti naj bi si želeli več svobode pri iskanju ravnotežja med delovnim in prostim časom ter višje neto plače, četudi na račun manjše socialne varnosti.