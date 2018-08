Šentjurska občina že vrsto let sistematično izvaja ukrepe za večjo poplavno varnost ob Voglajni s pritoki, še posebej na območju gostejše stanovanjske poselitve ter industrijsko-gospodarskih objektov, pa tudi kmetijskih zemljišč. Gre za izrazito poplavno območje, na katerem je v preteklosti nastalo že veliko škode, zato se je občina načrtov lotila proaktivno in v sodelovanju z resornim ministrstvom in službami uspela zagotoviti ustrezna sofinancerska sredstva.

Kot poudarja šentjurski župan mag. Marko Diaci, občina načrtuje vodnogospodarske ukrepe v fazni izvedbi. »Zadovoljni smo, da smo do zdaj že izvedli fazi A in B, posebej zahtevne pa so bile podfaze, skupaj vredne 2,6 milijona evrov, s katerimi smo zgradili protipoplavne zidove in nasipe ob strugi Voglajne ter Kozarice, med obrtno in stanovanjsko cono ter osnovno šolo in vrtcem Hruševec ter širši most. S tem smo že izboljšali poplavno varnost, ki je zaradi vse bolj ekstremnih vremenskih razmer pereče vprašanje,« pravi Diaci, ki dosedanje sodelovanje z ministrstvom ter direkcijo za vode ocenjuje za dobro. V sklop skupnih projektov pa sodijo tudi sanacije plazov, ki jih občina s sofinanciranjem ministrstva za okolje izvaja ves čas.