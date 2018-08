Dva meniha iz templja Longquan, v katerem deluje tudi Xuecheng, sta 95-stransko poročilo o spolnih zlorabah poslala kitajski vladi, kmalu zatem pa se je pojavilo tudi na spletu. Iz templja, ki stoji v Pekingu, so sporočili, da meniha s poročilom »izkrivljata dejstva,« da bi Xuechenga očrnila, bodo pa kljub temu vzpostavili preiskovalno skupino, ki bo vpogledala v obtožbe.

»Tempelj Longquan je pod njegovim urokom«

V poročilu je zapisano, da naj bi Xuecheng nunam pošiljal nedovoljena sporočila, v katerih jih je pozival in prisiljeval k spolnim odnosom. To je počel tako, da je nune prepričal, da je spolnost nujen in obvezen del njihove poti spoznavanja budistične doktrine in jim počasi pričel »kontrolirati možgane,« poroča BBC. »Tempelj Longquan je pod njegovim urokom. Xuencheng manipulira z učenci, da služijo njegovemu budističnemu imperiju,« je pisalo v poročilu.

Sporočila naj bi pošiljal šestim nunam, pri štirih od njih pa je bil uspešen. V poročilu piše tudi, da je ena izmed nun spolno zlorabo že junija prijavila policiji. Glede na poročanje državnega medija Global Times, je policija priznanega meniha prepeljala na zagovor, vendar je bil kmalu zatem izpuščen, poroča BBC.