Srečanje je preživel le voznik, medtem ko so trije novinarji Kiril Radčenko, Aleksander Rastorgujev in Orhan Džemal za posledicami strelov kmalu umrli.

Kot je že včeraj povedal predstavnik vlade Banguija Ange Maxime Kazagui, je trojica umorjenih novinarjev v Moskvi pridobila vizum za vstop v državo, ni pa zaprosila za novinarsko akreditacijo, prav tako o svojem bivanju v afriški državi ni obvestila tamkajšnjega ruskega veleposlaništva. Ruski novinarji naj bi kljub drugačnemu nasvetu varnostnih sil na nadzorni točki v Sibutu nadaljevali pot, kjer so naleteli na deseterico oboroženih moških v turbanih, ki so jih ustavili in začeli streljati. Eden izmed novinarjev je umrl na mestu srečanja, medtem ko sta ostala dva za posledicami umrla kasneje.

Motiv in identiteta napadalcev še neznana Lokalni voznik je bil sicer ranjen, a je uspel pobegniti in razširiti novico o dogodku. Kasneje so novinarski kolegi potrdili, da je iz avtomobila izginilo tudi nekaj drage snemalne opreme in več kot šest tisoč evrov v bankovcih, poroča BBC. Motivi za napad in identiteta napadalcev so še neznana, po poročanju tiskovne agencije Interfax pa bi motiv lahko bila tudi kraja opreme in denarja. Veliko vprašanj se je odprlo tudi o skrivnostnem preživetju lokalnega voznika. Namestnica urednice nadzornega centra ICC (Investigation Control Center), ki je vodil novinarsko preiskavo, Anastasia Gorškova je za BBC pojasnila, da so uredniki centra v Moskvi nekaj dni pred napadom opozorili na sumljive povezave lokalnega voznika - verjeli so, da bi lahko delal tudi za policijo, saj ji je skupina novinarjev ob njegovem spremstvu morala plačati podkupnino. Eden izmed umorjenih novinarjev je nato urednikom zagotovil, da povezave niso resnične.