Za slovensko prebivalstvo je še vedno značilna t. i. zožena reprodukcija. Celotna stopnja rodnosti, kar pomeni povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi, se je v letu 2017 sicer povečala na 1,62 v primerjavi z letom 2016, ko je ta znašala 1,58. Glavni razlog za povečanje tega kazalnika pa je zmanjšanje števila žensk v rodni dobi od 15 do 49 let v letu 2017 za 7000.

Po podatkih Sursa je povprečna starost žensk, ki so rodile v letu 2017, enaka kot leta 2016, in to 30,9 leta. Tiste, ki so v letu 2017 rodile prvič, so bile povprečno stare 29,4 leta. Očetje otrok so v povprečju tri leta starejši od mater.

Surs ugotavlja, da so se 363-krat v letu 2017 rodili dvojčki. Med njimi sta se rodila dva, ki se nista rodila v istem dnevu in tako nimata rojstnega dneva na isti dan.

V Sloveniji lahko rojeni deček pričakuje, da bo ob nespremenjeni umrljivosti dočakal starost 78 let, deklica pa skoraj 84 let. Vrednost kazalnika pričakovanega trajanja življenja se je v zadnjih treh desetletjih zvišala za moške za 9,8 leta, za ženske pa za 7,4 leta.