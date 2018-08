Skoraj dve desetletji je trajal niz osvajanja kolajn Aljaža Pegana in Mitje Petkovška na evropskih prvenstvih v gimnastiki. Pegan je prvo osvojil leta 1994 v Pragi, kjer je postal evropski prvak na drogu. Petkovšek zadnjo leta 2012 v Montpellierju, kjer je bil tretji na bradlji. Vmes sta najboljša slovenska telovadca osvojila še dvanajst kolajn na evropskih prvenstvih. Poleg njiju je edini Slovenec, ki ima v žepu kolajno z EP, Sašo Bertoncelj. Škofjeločan je na konju z ročaji osvojil dve bronasti kolajni, in sicer leta 2010 v Birminghamu in 2014 v Sofiji. Preden se bodo prihodnji teden za kolajne na evropskem prvenstvu merili telovadci, bodo od jutri naprej kazale svoje znanje članice. Bera slovenskih kolajn v ženski gimnastiki je na največjih tekmovanjih za zdaj prazna. Telovadke se bodo jutri pomerile v kvalifikacijah, konec tedna pa bo finale.

Preskok najmočnejše slovensko žensko orodje

Slovenske telovadke se bodo v nasprotju s telovadci v članski konkurenci predstavile z ekipo. Teja Belak, Tjaša Kysselef, Adela Šajn in Lucija Hribar so izkušene telovadke, ki se zavedajo, da morajo na največjem tekmovanju pokazati najboljše sestave. Po besedah selektorja Andreja Mavriča je njihov doseg okoli 18. mesta. V tej sezoni se je med njimi na tekmah svetovnega pokala najbolj izkazala Tjaša Kysselef, ki se je redno uvrščala na zmagovalni oder. Največje uspehe v preteklosti pa je na velikih tekmovanjih dosegala Teja Belak, ki ima v zadnjih sezonah težave s poškodbami. Rešuje jih sproti, a jih v celoti ne pozdravi, da bi lahko na preskoku razvila svoj potencial. Tjaša Kysselef, ki je bila do zdaj na EP dvakrat deveta, in Teja Belak, v preteklosti trikratna finalistka EP, sta kandidatki za uvrstitev v veliki finale na preskoku.

V slovenski moški reprezentanci niso sestavili ekipe, zato bosta med člani tekmovala le Rok Klavora in Sašo Bertoncelj. »Pravila so takšna, da če reprezentanca ne tekmuje z ekipo, lahko tekmuje zgolj z dvema predstavnikoma. Sašo in Rok sta trenutna naša najboljša telovadca, ki imata realne možnosti za vrhunsko uvrstitev,« pojasnjuje članski selektor Sebastijan Piletič. »Lahko bi sestavili reprezentanco za nastop na evropskem prvenstvu, a smo bili mnenja, da tega ne bomo storili za vsako ceno. Nimamo namreč dovolj tekmovalcev, s katerimi bi kakovostno pokrili nastope na vseh orodjih. Trenutna članska generacija se je specializirala na posameznih orodjih in si s tem tudi podaljšala kariero. Sestavili smo mladinsko reprezentanco, a je o njenih obetih nehvaležno govoriti. Fantje so stari od 14 do 16 let, zato je treba najprej počakati, da odrastejo, potem pa bomo lahko napovedovali kaj več,« odgovarja Piletič.