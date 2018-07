Nacionalni dan sožalja, kot so ga prvič ob tej priložnosti pod tem imenom razglasili na Hrvaškem, pomeni, da bodo na vseh državnih in javnih poslopjih izobesili državne zastave na pol droga, ne bodo pa odpovedani dogodki in prireditve.

Danes je bila v Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu žalna slovesnost. Slednje se je udeležilo se več znanih hrvaških osebnosti in Oliverjevih prijateljev, ki so tako ali drugače sodelovali z umetnikom. V žalno knjigo so sporočilo zapisali pevka Severina, glasbeniki Tony Cetinski, Dino Merlin, Petar Grašo in mnogi drugi. Slovesnosti so se udeležili tudi državni predstavniki - med drugim predsednik vlade Andrej Plenković in predsednica Kolinda Grabar Kitarović, poroča Jutarnji list.

Splitčani se bodo danes na rivi okoli 18.00 ure še zadnjič poslovili od someščana. Dragojevićeva krsta bo nato na katamaranu zaplula proti otoku Korčula. Pogreb bo v Veli Luki v sredo, predvidoma v popoldanskih urah, so poročali hrvaški mediji.

Vest o smrti Oliverja Dragojevića je globoko pretresla številne Hrvate, ki so se v nedeljo zbirali na trgih v več hrvaških mestih in so v spomin na umrlega Dragojevića tiho peli njegove številne uspešnice. Dragojević je v 71. letu starosti za posledicami raka na pljučih v nedeljo preminil v splitski bolnišnici.