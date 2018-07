Nemška križarka MS Bremen s 155 potniki na 10-dnevnem oddihu v Arktičnem oceanu je v soboto pristala na norveškem otočju Svalbard. Na glavnem otoku po podatkih norveških oblasti živi okoli 3.000 polarnih medvedov, kar je več kot celotno človeško prebivalstvo otočja. Turistične ekskurzije v te vode morajo zaradi tega po zakonu vselej na krovu imeti posebno ekipo uslužbencev, ki je izurjena za odkrivanje severnih medvedov in ugotavljanje, če je varno za izkrcanje turistov. Tako je bilo tudi to soboto.

Ekipa štirih varnostnikov se je odpravila na kopno, a ni opazila enega medveda, ki je nato napadel varnostnika. Nemško podjetje Hapag-Lloyd Cruises, ki je organiziralo izlet, pravi, da so medveda ostali varnostniki poskušali odgnati, a so morali na koncu uporabiti strelno orožje in divjo žival usmrtiti. Napadeni varnostnik je utrpel poškodbe glave, a naj ne bi bile življenjsko nevarne.

Kako nevarno je obiskovanje otočja Svalbard, razkrivajo tudi napotki Norveškega polarnega instituta, ki se ukvarja s preučevanjem Arktike. Pravijo, da morajo obiskovalci otočja zaradi nevarnosti polarnih medvedov vselej s seboj nositi strelno orožje in drugo zaščitno opremo. Ob tem pa izpostavljajo tudi, da je namerno zasledovanje in iskanje severnih medvedov prepovedano, saj so zelo nevarni za človeka, če se jim preveč približa.