Na današnji etapi med Houillesom in Parizom je po 116 kilometrih zmagal evropski prvak Norvežan Alexander Kristoff. Drugi je bil Nemec John Degenkolb in tretji Francoz Arnaud Demare. Favoriti so do cilja prišli brez težav, v času zmagovalca. Roglič je na dirki po Franciji s četrtim mestom skupno obrnil nov list v zgodovini slovenskega kolesarstva. Doslej sta rekordno uvrstitev držala Tadej Valjavec iz leta 2009 in Janez Brajkovič iz leta 2012, oba sta končala na devetem mestu.

Zasavec se je celoten Tour enakovredno boril z najboljšimi kolesarji sveta, v primerjavi s Thomasom, Froomom in Dumoulinom je še največ izgubil v ekipni vožnji na čas, ko je v boju z ekipama Sky in Sunweb izgubil več kot minuto. V Alpah in Pirenejih, kjer se je dirka odločala, je bil vselej ob boku z najboljšimi, v zgodovino pa je šla 19., kraljevska etapa, ko je na vzponu začel lomiti tekmece, na spustu pa je dokončno opravil z njimi. V Larunsu je vpisal svojo drugo etapno zmago na francoski pentlji in za en dan zasedel tretje mesto v skupnem seštevku, z odra za zmagovalce je potisnil lanskega prvaka Toura Frooma. Dan kasneje sta Britanec in Slovenec spet zamenjala mesti, saj je bil Froome boljši.

Osemindvajsetletni slovenski šampion je letos prvič v karieri zmagal v skupnem seštevku katere od dirk svetovne serije, najboljši je bil v Baskiji in zatem še po Romandiji, pred odhodom na Tour je slavil še na domači dirki Po Sloveniji. Po cilju zadnje etape je sicer napovedoval, da gre v Francijo z željo po etapnih uspehih in nabirati izkušnje za naskok na najvišja mesta v letu 2019 oziroma 2020. A je že letos dokazal, da je povsem konkurenčen najboljšim, pa čeprav ob sebi ni imel tako močne ekipe, kot so jo denimo imeli Sky, Movistar ali Bahrain-Merida.