Policija storilca še vedno išče. Načelnik kriminalistične policije Dejan Kovačević je v soboto zvečer sporočil, da v preiskavi sodelujejo kriminalisti in tožilstvo ter da si prizadevajo, da bodo čim prej našli storilca.

Oblasti zaenkrat ne domnevajo, da je nekdo umoril 56-letnika zaradi njegovega dela, poleg haaškega obtoženca Miloševića, je branil tudi člana Zemunskega klana Luka Bojovića, ki so ga v Srbiji pravnomočno oprostili vseh obtožb, a zaradi posedovanja orožja v Španiji prestaja 18-letno zaporno kazen.

Srbsko pravosodno ministrstvo je umor odvetnika in napad na njegovega sina najostreje obsodilo. Pozvali so odgovorne oblasti, naj čim prej ugotovijo motiv in najdejo storilce tega tragičnega dogodka. Srbska odvetniška zbornica je sporočila, da so pretreseni.

Ognjanović je bil član odvetniške ekipe Miloševića, ko so mu sodili na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu. Nekdanji srbski predsednik je umrl marca 2006 za posledicami infarkta še pred izrekom sodbe.