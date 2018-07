Samica, ki so jo poimenovali J35, je skotila v torek blizu obale Britanske Kolumbije, vendar je njen mladič že po nekaj urah poginil, jata kitov pa je zapustila območje, poroča britanski Guardian.

»Mladičevo truplo se je potapljalo, vendar ga je mati z glavo vsakič znova potisnila na površje in ga porivala pred seboj,« so povedali biologi iz Centra za raziskovanje kitov. Orke in delfini so znani po tem, da s svojimi mrtvimi mladiči plavajo tudi cel teden.

Dogodek opozarja na težave kitov ubijalcev, ki živijo ob zahodni ameriški in kanadski obali. Raziskovalci opozarjajo, da je minilo že več let, odkar se je na tem območju nazadnje rodil mladič, ki je preživel. Orke se hranijo z divjimi lososi, ki pa so se v zadnjih letih znašli na seznamu ogroženih vrst. Če se ne bo nič spremenilo, podobno čaka tudi tamkajšnje orke.