Na območju Kornatskih otokov so v jati opazili tudi mladiče delfinov, kar budi upanje, da bi se lahko delfini nekoč trajno vrnili v Jadran, so zapisali na spletni strani inštituta, ki ima sedež na hrvaškem otoku Lošinj.

Kot so dodali, so jato delfinov pri Kornatih spremljali približno dve uri, da bi pridobili čim več informacij o navadah delfinov. Posneli so tudi več fotografij, ki so jih objavili na svoji spletni strani. Izpostavili so, da so v jati bili tudi nekateri delfini, ki so jih v preteklih dveh letih srečali v manjših skupinah pri Dugem otoku.

Delfini so ogroženi

Plavi svijet navaja, da so navadni delfini izginili iz Jadrana v zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja zaradi različnih razlogov. Ribiči so jih imeli za škodljivce in so samo v severnem Jadranu sredi prejšnjega stoletja pobili skoraj 800 delfinov. Izginotju so prispevali tudi industrijski ribolov, onesnaženost morja in spremembe, ki jih prinaša globalno segrevanje.

Navadni delfini so ogroženi tudi v Sredozemskemu morju. Večje število jih živi v morju pri Gibraltarski ožini in na Malti ter v nekaterih območjih Egejskega morja.

Navadni delfini so med manjšimi delfini in ponavadi merijo do 230 centimetrov. Povprečno živijo 30 let. Imajo temen hrbet in svetli trebuh. Še najbolj razpoznavni so po rumeno-belih bokih v obliki ležeče številke osem. Hranijo se predvsem z drobnimi modrimi ribami.