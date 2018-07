Štirisedežno letalo francoskega proizvajalca Robin je vzletelo z letališča Sion z namenom panoramskega ogleda, je še pojasnila policija, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so, potem ko so bile obveščene o tragičnem dogodku, na vrh ledenika poslale reševalne ekipe, ki pa so na kraju nesreče našle mrtvega pilota in tri potnike.

Okoliščine nesreče še niso znane, prav tako še niso identificirali žrtev, še navaja policija.

Tokratna nesreča je še ena v nizu nesreč, ki so jih letošnjo zimo zabeležili v švicarskih Alpah, kjer je v snežnih plazovih življenje izgubilo več pohodnikov.