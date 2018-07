»Tole je zelo slabo,« komentira potnik, medtem ko snema goreč motor. Več kot šest desetletij staro letalo je strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča Wonderboom. Kot prikazujejo posnetki s tal, so se težave z levim motorjem pojavile takoj po vzletu. Na twitter profilu Air Disasters je objavljen posnetek, ki prikazuje vzlet letala in črn dim, ki se vije za njim.

VIDEO Martin's Air Charter Convair CV-340 (ZS-BRV) lifting off from Wonderboom Airport, South Africa which crashed shortly after due to engine problems. Killing 1 of 20. The aircraft was seen trailing brown smoke from the engine on takeoff. (10-JUL-2018). pic.twitter.com/feM0YtJfSH