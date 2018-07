Na misel so mi prišle nekatere naše stranke, ki brez milosti obračunavajo z ločenimi mnenji in zlasti njihovimi nosilci. Tudi če nam je ustavno sodišče še tako daleč od srca, je treba priznati, da tam gojijo kulturo ločenih mnenj in da še nikogar niso izključili zaradi tega. Nekateri celo pišejo knjige, ki so zbirka njihovih misli, drugačnih od večine. Ne, ustavno sodišče, ne glede na sestavo, že po definiciji ne more biti dedič komunizma. Pri strankah nisem tako prepričan, a ker nisem politični analitik, z nekaj zadržanosti razmišljam o vsem tem. Politični analitik je sicer novejši poklic. V preteklosti ga nismo poznali, ker ni bilo potrebe po analizah. Vse je bilo jasno za nazaj in za naprej. Vsaj do neke točke, ko je vse šlo nekam, da ne nadaljujem z anatomijo, kjer pa sploh nisem poklican.

Z obče družbene ravni razmišljanja o dedno-rodbinskih vprašanjih sem se nekega dne spustil na povsem konkretna tla navadnega, včasih smo rekli malega človeka in poskušal v njem prepoznati dediča komunizma. Priložnost, ki se je ponudila, je bila nadvse banalna. Zaradi varstva osebnih podatkov, kar je danes resna stvar, bom ostal le pri splošnih koordinatah kraja in okoliščin.

Na Miklošičevi cesti sem stal nasproti prodajalne bureka in z rahlo jugonostalgijo odpiral denarnico za prigrizek. Spomini so me za trenutek odnesli v leto osvoboditve. Eden prvih ukrepov nove oblasti je bil pregon prodajalcev kajmaka z ljubljanske tržnice. Prvič so bili južnjaki, drugič pa taka reč, kot je kajmak, nima ničesar iskati na slovenski grudi. Izdelavo so kasneje na srečo prevzele slovenske mlekarne in kajmak z istim imenom, morda le malo slabšega okusa, je še danes uspešen izdelek na domačem trgu.

Razveselil sem se dejstva, da podobna usoda ni doletela bureka. Skoraj bi se napotil čez cesto, če ne bi mimo pripeljal zelo redek in obupno drag avtomobil, naj ostanem pri oznaki brez registrske tablice – BMW M6. Kasneje sem se dal podučiti, da stane, če ima avtomatski menjalnik in še neki izum okoli sklopke, 173.850 evrov. Če ima prodajalec dober dan, vam ceno spusti za tisočaka. Potem imate dober dan tudi vi.

Hudobec v skritem delu mojega značaja mi je ustavil korak in vključil žlahtna čustva, zavist, nevoščljivost in še ljubosumje hip zatem. Zanimalo me je, kakšen človek se bo prikazal iz vozila s skrbno zatemnjenimi stekli, če si bo sploh upal na plano. Tablica je bila namreč slovenska in voznik bi moral računati na žlahten slovenski značaj, ki bi mu mimogrede pustil podpis s ključem na njegovi bleščeči pločevini.

A voznik je mirno stopil iz vozila in se začel ozirati naokoli. Verjel sem, da ne potrebuje kriminološkega nasveta in da ne išče mene. Vseeno sem si ga ogledoval malo bolj previdno kot kakšnega navadnega turista. Tak spoštljiv odnos je narekovala že njegova postava, ki je govorila o tonah premetanih uteži ali o vsaj kilogramu proteinov za obrok. Po resnem, čeprav mladem obrazu, ki ga ni krasil niti en las na glavi, sem poskušal razmišljati o poklicu, ki bi ga lahko opravljal. Moralo je biti nekaj strašno donosnega. Iz kriminološke podzavesti se je zbudil prepovedani Lombroso, ki bi takemu tipu obraza takoj pripisal nečedne posle. Tej sliki sem dodal še časopisne fotografije odmevnih sodnih postopkov in vse se je ujemalo. Čez nekaj trenutkov pa je pristopilo mlado dekle in preden sta sedla v limuzino, sem ujel nekaj besed. Slišati je bilo, kot da gresta še babici na grob prižgat svečko. Potem se mi je orosilo oko. Sestavil sem zadnje delčke mozaika.

Prodajalci kajmaka in bureka so gotovo (bili) dediči komunizma, le zapuščine je bilo bolj malo. Čisto drugače pa je s Slovenci. Tukajšnji komunizem je mnogim babicam omogočil, da so prišle do stanovanja, če so le delale v podjetjih. Lahko tudi kot snažilke. Če pa so čistile prostore v državni birokraciji, je bila taka možnost še večja. Potrdim iz prve roke, ker sem prav tam kot pravnik sestavljal stanovanjske pravilnike.

Nerad, a z nujno samodisciplino sem pregnal hudobne misli in zagledal utrujeni, a skrbni obraz odhajajoče babice, ki svoje stanovanje zapušča vnučku, da mu bo toplo pod lastno streho. In kdor ima srečo, ima dve babici. Tako ena prispeva za bivanje mladega para, druga pa, ko prodaš njeno stanovanje, za varno vožnjo, kajti v taki limuzini lahko povoziš le koga drugega, sebi pa skorajda ne moreš škodovati.

Vidite, tako je svinčeni komunizem ustvaril dediščino in dediče ter poskrbel za vnuke. Le kdo bi si sicer danes brez babice lahko privoščil avtomobil za slabih dvesto tisočakov, in le kje, če ne na sončni strani Alp. Slovenija, moja dežela. Le nekaj malega mi še ni jasno. Kaj bo svojim vnukom zapustila ta mlada generacija, ki živi v svobodi in demokraciji?