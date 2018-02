Dragan Petrovec: Komu verjeti

Pred kakšnimi dvajsetimi leti, bil sem že povsem odrasel in vsaj na pogled razumen, mi je v roke prišla knjiga o škratih. Nadpovprečno velik format z živahnimi slikami in presenetljivim uvodom. Tam je pisalo, da zgolj neuki in nerazgledani ljudje še vedno mislijo, da škratov ni. Sledil je prikupen opis njihovih življenjskih navad in kje se čez dan skrivajo. Na koncu knjige mi je pogled zataval nekam na obrobje gozda in tisti trenutek se ne bi začudil, ko bi se tam zganilo nekaj knjižnemu opisu podobnega.