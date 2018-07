»Ne navajam rad terminov, ker to pogosto vodi v razočaranje, a odstranitev je treba izvršiti takoj,« je v radijskem pogovoru v četrtek zvečer dejal španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska.

V Ceuto je v četrtek z maroškega ozemlja nasilno vdrlo več kot 600 migrantov. Po navedbah policije je bil to eden največjih in tudi najbolj nasilnih vdorov beguncev v eno izmed eksklav v Gibraltarski ožini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vlada v Madridu zagotavlja, da je mogoče raven varnosti ohranjati tudi z manj okrutnimi sredstvi, je v pogovoru še povedal Grande-Marlaska. Očitke opozicije, da je španski sistem sprejemanja migrantov spričo naraščajočega števila beguncev v zadnjih mesecih pred zlomom, je minister aktualne socialistične vlade zavrnil. Konservativnim predhodnikom na oblasti je notranji minister očital, da niso sprejeli nobenih ukrepov za spopad s tem predvidljivim razvojem dogodkov.

Rezila enkrat že odstranjena

Načrte o odstranitvi rezil z žičnatih ograj je socialistična vlada napovedala sredi junija, teden dni potem, ko je položaj prevzel premier Pedro Sanchez.

Več kilometrov dolgo žičnato ograjo na meji med maroškim ozemljem in španskima Ceuto in Melilo so z rezili prvič opremili leta 2005. Dve leti zatem so jih zaradi vse večjih kritik odstranili, nato pa je konservativna vlada Mariana Rajoya leta 2013 na meji znova postavila Natovo žico z rezili.

Migranti se ob poskusih preplezati dobrih šest metrov visoko žico vedno znova poškodujejo. Po navedbah organizacij za človekove pravice in zdravnikov so nekateri med njimi celo izkrvaveli. Kljub tej nevarnosti se dotok ljudi, večinoma iz držav južno od Sahare, ne ustavlja.