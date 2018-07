Te dni je minil rok za pritožbe na sodbo v zadevi Balkanski bojevnik. Čeprav je senat pod vodstvom Andreje Sedej Grčar za krive spoznal trinajst od petnajstih obtoženih zaradi preprodaje droge, so se na sodbo pritožili le štirje: Dragan Tošić in Dragan Beljkaš, obsojena vsak na 16 let in pol zapora, ter Valter Abramović in Tadej Poljak. Čeprav je tožilstvo takoj po razglasitvi sodbe napovedalo, da se bo pritožilo na del, ki se je nanašal na kaznivo dejanje hudodelskega združevanja (tega je bilo oproščeno devet obtoženih), tega ni storilo. Zdaj je torej na potezi višje