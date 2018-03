Kot je pojasnil Koščak, pravnih argumentov za odreditev pripora ni, saj ni nobene begosumnosti. Prepričan je, da je bil pripor odrejen zaradi silnega pritiska javnosti. »Edini argument za pripor je to, da se moj klient piše Dragan Tošić,« je ponazoril odvetnik. Kot domneva Koščak, se je Tošič moral iz hišnega pripora že preseliti v pripor na Povšetovi v Ljubljani.

Okrožno sodišče v Ljubljani je Tošića v torek obsodilo na 16 let in pol zapora, in sicer zaradi kaznivih dejanj neupravičenega prometa z drogami in hudodelskega združevanja. Odredilo mu je hišni pripor, a se je tožilstvo na to pritožilo. Po še nepravnomočni sodbi je sodni senat za krive spoznal tudi večino preostalih obdolženih, ravno Tošiću pa poleg Dragana Beljkaša prisodil najvišjo kazen. Tako obramba kot tožilstvo sta napovedala pritožbo.

O ugoditvi pritožbi tožilstva je sicer poročal portal Siol.net.